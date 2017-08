Fuglsang breekt sleutelbeen tijdens Deens criterium

10:05 – Jakob Fuglsang is bij een criterium in het Deense Herning ldlijk ten val gekomen. De schaduwkopman van Astana zou daarbij volgens het Deense TV2 zelfs een sleutelbeenbreuk hebben opgelopen. Het was voor Fuglsang de eerste koers na zijn opgave in de Tour de France. La Grande Boucle werd een lijdensweg, nadat hij meerdere breukjes in zijn elleboog en spaakbeen opliep.



Door deze nieuwe valpartij komt zijn deelname aan het wereldkampioenschap in het Noorse Bergen zeer waarschijnlijk in gevaar. De wegwedstrijd van het wereldkampioenschap wordt dit jaar op zondag 24 september verreden. De tijdrit in Begen is vier dagen eerder, op woensdag 20 september. Wanneer Fulgsang na deze nieuwe kwetsuur wel weer kan koersen is onduidelijk. Hij wordt vandaag eerst naar het Belgische Herentals gebracht, waar hij vervolgens zal worden geopereerd.



Met deze twee valpartijen lijkt het seizoen van Fuglsang, dat nog wel zo veelbelovend begon, in mineur te eindigen. In de eerste helft van het jaar maakte de Deen onder meer indruk met twee etappezeges en winst in het eindklassement van het Critérium du Dauphiné. Hij liet hier onder meer Tour-winnaar Chris Froome en smaakmakers Romain Bardet en Fabio Aru achter zich.