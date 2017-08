Duitsland start zonder Kittel en Greipel op WK in Bergen

13:00 – André Greipel en Marcel Kittel zijn de meest opvallende afwezigen in de Duitse voorselectie voor het wereldkampioenschap op de weg in het Noorse Bergen. De Duitse bondscoach schat het parcours in Noorwegen in als te zwaar in voor de twee topsprinters. Een andere rappe man, John Degenkolb, moet de hoogteverschillen wel aankunnen en zal derhalve als kopman vertrekken.



De Bund Deutscher Radfahrer (BDR) heeft deze week alvast haar tienkoppige voorselectie bekendgemaakt. Emanuel Buchmann, Marcus Burghardt en Christoph Pfingsten (allen BORA-Hansgrohe), Johannes Fröhlinger en Simon Geschke (beide Team Sunweb), Nico Denz (AG2R La Mondiale), Christian Knees (Team Sky), Paul Martens (LottoNL-Jumbo) en Rick Zabel (Katusha-Alpecin) maken allemaal deel uit van het selecte gezeschap.



Voor de definitieve selectie moet er uiteindelijk nog één van deze namen sneuvelen. Dit geldt ook voor de voorlopig vierkoppige tijdritselectie. Regerend wereldkampioen Tony Martin lijkt op voorhand verzekerd van een startplaats, waardoor Nikias Arndt (Team Sunweb), Jacha Sütterlin (Movistar) en de talentvolle Nils Politt (Katusha-Alpecin) onderling strijden om de twee overgebleven plekken. De tijdrit wordt in Bergen op 20 september verreden, de wegrit volgt op 23 september.