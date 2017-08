Dumoulin grijpt macht: "Maar Wellens was veel sterker"

16:54 – Met een tweede plek in de Ardennenrit heeft Tom Dumoulin vandaag (zaterdag) de macht gegrepen in de BinckBank Tour. Hij nam de leiding in het algemeen klassement over van Lars Boom, maar werd in de sprint-à-deux in Houffalize wel geklopt door een sterke Tim Wellens: "Ik heb onderweg seconden gepakt en ben daarna met Tim meegereden, maar hij was vandaag veel sterker dan dat ik was."



Op vier kilometer van de meet nam Dumoulin in allerijl nog een gelletje tot zich. Het was het teken dat het beste er bij de Limburger wel vanaf was. Hij zei zelfs tegen zijn Vlaamse vluchtmakker dat het voor hem afgelopen was. "Ik had twee keuzes: niet meerijden maar dan waren we teruggepakt of wel meerijden en hopen dat Tim me er niet af zou rijden. Ik heb voor het laatste gekozen", lichtte Dumoulin zijn tactiek in het flitsinterview toe.



Met Tim Wellens lijkt hij in het nieuwe klassement voor de slotrit van zondag nog maar één grote concurrent over te hebben. Normaliter was Peter Sagan ook nog in de race geweest, maar de wereldkampioen werd geteisterd door een lekke band. "Dat is echt superveel pech voor hem. Anders had de koers er heel anders uitgezien. Hij was samen met Tim de sterkste, maar ja dit is ook koers hè", concludeert de Limburger.



Nadat de kruitdampen in de Ardennen zijn opgetrokken, koestert Dumoulin vier tellen voorsprong op de Vlaamse ritwinnaar van vandaag. Die zal hij morgen met hand en tand verdedigen. "We hebben hier een goede ploeg, maar het gaat wel moeilijk worden om die vier seconden te verdedigen. Tim en ik zullen elkaar het echt vuur aan de schenen leggen. We moeten het morgen sowieso tactisch goed spelen", keek hij alvast vooruit naar een mogelijke eindwinst.