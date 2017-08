Wellens wint in regen: "Tim en Tom was goede tandem"

17:21 – Het regende de hele dag in de Belgische Ardennen. Dat betekent spek naar de bek van één man in het peloton: Tim Wellens. De Vlaming had in de Tour de France de nodige moeite met de hitte, maar was in de natte BinckBank Tour uitstekend in zijn sas. Hij was de hele finale actief en wist uiteindelijk met vluchtmakker Tom Dumoulin vooruit te blijven. "Tim en Tom was een goede tandem", klonk het na afloop treffend.



"Het was echt een superlastige wedstrijd", sprak de winnaar direct na zijn zege in het flitsinterview. "Op een gegeven moment was ik met Sagan vooruit, maar toen kreeg hij een lekke band. Tom kwam vervolgens bij mij aansluiten en we hebben op de lokale omloop perfect samen gewerkt. Daar ben ik hem dankbaar voor", liet de Vlaming van Lotto Soudal zich lovend uit over de Limburger.



"Normaal is Tom al het hele jaar beter, maar ik ben blij dat ik vandaag eens de betere van de twee was", schets hij de onderlinge verhoudingen. Op zondag mogen de twee kemphanen nogmaals een duel uitvechten op de Muur van Geraardsbergen. "Ik was liever leider geweest dan dat ik met vier seconden achterstand moet beginnen. Maar toen ik in 2014 voor het eerst won, had ik een grotere achterstand bij het ingaan van de slotrit", sloot hij hoopvol af.