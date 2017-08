Dumoulin klimt naar tweede plek op WorldTour-ranking

9:48 – Eind juli stond Tom Dumoulin nog op plek vier op de WorldTour-ranking van de UCI, maar de Maastrichtenaar is opgeschoven naar de tweede plaats op de lijst van de internationale wielerunie. Ten grondslag hieraan ligt uiteraard zijn eindoverwinning in de BinckBank Tour.



Greg Van Avermaet gaat nog altijd aan de leiding in het WorldTour-klassement, met 2.956 punten. Dumoulin volgt met 2.515 punten, voor Michal Kwiatkowski (2.171), Alejandro Valverde (2.105) en Daniel Martin (1.944). Chris Froome blijft ondanks het winnen van de Tour de France achter op plaats negen. De Brit is twee plaatsen gezakt.



In de Vuelta a España zijn nog veel punten te verdienen voor de UCI-ranking, maar dat geldt ook voor twee andere meerdaagse rittenkoersen en een vijftal ééndaagskoersen.



Quick-Step Floors staat bovenaan in de teamranking van de UCI. Met 10.428 punten is de voorsprong op BMC Racing (9.353) en Team Sky (9.139) behoorlijk. Team Sunweb is de nummer vijf op deze lijst, terwijl Team LottoNL-Jumbo terug te vinden is op de twaalfde stek.