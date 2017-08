Olympisch kampioen Stephen Wooldridge (39) overleden

9:39 – Stephen Wooldridge, de Olympisch kampioen baanwielrennen van Athene, is dinsdag overleden. De 39-jarige Australiër (hier uiterst rechts op de foto) heeft volgens Australische media zelfmoord gepleegd. Hij laat een zoon en een dochter achter. Wielerbond Cycling New South Wales zegt in een verklaring "diep geschokt" te zijn door het overlijden van Wooldridge.



"Stephen was een inspirerend figuur in het baanwielrennen, vooral in zijn thuisstaat New South Wales. In 2015 werd hij opgenomen in de Hall of Fame van New South Wales, dat vond hij een geweldige eer", aldus de wielerbond. Wooldrigde verdiende deze eer door vier maal wereldkampioen te worden en daarnaast Olympisch goud te pakken op de ploegenachtervolging.



Wooldridge beëindigde zijn actieve wielercarrière in 2007. Daarna was hij werkzaam in het onderwijs en bleef hij middels verschillende functies betrokken bij de Australische wielerbond. Ook voor de wielerbond van Oceanië bleef hij tot het laatste moment actief.