Vos leidt na bizarre ontknoping in Ronde van Noorwegen

18:33 – De tweede etappe in de Ladies Tour of Norway is gewonnen door Chloe Hosking (hier op archiefbeeld). De Australische was Marianne Vos en Ellen van Dijk te snel af. Vos pakte met bonificatieseconden de leiderstrui, maar het verhaal van de dag werd geschreven op vijf kilometer van de aankomst. Daar zorgde een open brug voor een noodgedwongen pauze in het peloton.



Vos was de hele dag actief in een onstuimige tweede etappe in de Ronde van Noorwegen. De Nederlandse stond voor de etappe van vandaag (zaterdag) naar Fredrikstad (140 kilometer) tweede. Door twee van de drie tussensprints te winnen, en bij de andere tweede te worden, reed ze zich virtueel in de leiderstrui ten koste van Jolien d'Hoore.



In de finale kwam vervolgens de strijd om de dagzege los. Vijf rensters hadden twintig seconden voorsprong met nog vijf kilometer te gaan - een interessante situatie voor de kopgroep. Maar toen maakte de dienstregeling van de brugwachter een einde aan de ontsnapping. De brug ging op, het peloton kwam terug en toen het hek weer open ging, was het direct koers.



Van Dijk begon vervolgens vroeg aan de sprint. De renster van Team Sunweb werd nog voorbijgesneld door Hosking en Vos. Hosking bleek de snelste, Vos nam de leiding in het klassement over. Morgen (zondag) staat de slotetappe in de Ronde van Noorwegen op het programma.