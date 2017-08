Kruijswijk baalt na ploegentijdrit: "Een slecht begin"

19 augustus 2017 – LottoNL-Jumbo werd vandaag (zaterdag) vijftiende in de ploegentijdrit waarmee de 72ste Vuelta a España opende. De schade bedroeg veertig seconden ten opzichte van winnaar BMC, mede door een vroege valpartij van Antwan Tolhoek en Floris De Tier. "Dit is een slecht begin", baalt kopman Steven Kruijswijk.



Op haar website spreekt LottoNL-Jumbo van een 'dramatisch verlopen ploegentijdrit'. Nadat Tolhoek en De Tier vielen, moest de Nederlandse ploeg de tijdrit afmaken met zeven renners. Kruijswijk: "De tijdrit was toen om zeep. Dit is een slecht begin."



"De organisatie was weg en dan wordt het heel lastig. We hebben ons best gedaan, maar dit is niet de start waarop we gehoopt hadden. Gelukkig zijn er nog twintig dagen. We moeten dit zo snel mogelijk vergeten. Er komen nog voldoende kansen. Je verliest die secondes natuurlijk liever niet, maar het is nu eenmaal zo", zegt Kruijswijk.