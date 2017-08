Vuelta-etappe 2: spaarzame kans voor de sprinters

9:48 – Met maar liefst acht aankomsten bergop is deze Vuelta a España een kolfje naar de hand van de klimmers in het peloton. Maar de eerste kans op individueel dagsucces is voor de sprinters. Vandaag (zondag) staat er een vlakke etappe op het programma van ruim tweehonderd kilometer.



Na de ploegentijdrit van zaterdag in Nîmes, blijft het peloton ook vandaag op Franse bodem. Een groot gedeelte van de route gaat langs de kust van Languedoc-Roussillon. Daar zou de wind een rol kunnen spelen, maar de kans is groter dat het peloton in de finale compleet is en er gesprint gaat worden om de dagzege. Het parcours is namelijk zo plat als een dubbeltje.



De sprinters zullen nu hun kans moeten grijpen, want veel mogelijkheden zullen er niet meer komen. John Degenkolb heeft de grootste spurtstatus in het Vuelta-peloton. Hij won als tien ritten in Spanje. Bovendien, mocht Degenkolb niet in topvorm zijn dan heeft Trek-Segafredo ook Edward Theuns nog. Hij won deze maand een sprint in de BinckBank Tour.



Andere kanshebbers zijn Magnus Cort, die vorig jaar verrassend twee ritten won, en bijvoorbeeld Sacha Modolo. Verder puilt het peloton zeker niet uit van de sprinters. Mannen uit de tweede lijn maken dus ook kans op succes. Denk aan Juan José Lobato van LottoNL-Jumbo of Jens Debusschere van Lotto Soudal.



De etappe begint rond 12.30 uur. De finish is tussen 17.25 uur en 18.00 uur. Van start tot finish is de koers te volgen via ons liveblog. Zowel NOS, Sporza als Eurosport hebben het recht de Vuelta uit te zenden op televisie.