Leider Dennis: "Dit is anders dan het geel van 2015"

10:01 – Rohan Dennis mag zondag starten in de rode leiderstrui van de Vuelta a España. De Australiër kwam als eerste over de meet toen zijn ploeg, BMC Racing Team, de finish passeerde van de ploegentijdrit in Nîmes. "Dit parcours testte alles: kracht, techniek en snelheid", zei Dennis na afloop.



Ook in 2015 pakte Dennis de eerste leiderstrui in een grote ronde. Hij won toen in Utrecht de proloog van de Tour de France. Dennis: "Het is fantastisch om het rood te pakken, maar het voelt wel een beetje anders dan het geel in 2015. Dit keer is het een teamprestatie. We hebben met z'n allen gewonnen, maar alleen ik mag de rode trui dragen."



In de Giro d'Italia ging Dennis nog met klassementsambities, dat is nu in de Vuelta anders. "Mijn doel is niet om hier voor een goed klassement te gaan. Ik wil mezelf bergop testen tegen de beste klassementsrenners van de wereld. En misschien kan ik vooraan meedoen on een paar ritten", sloot Dennis af.