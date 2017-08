Lampaert beseft winst nauwelijks: "Dit is waanzinnig"

18:37 – Yves Lampaert rondde vandaag (zondag) een indrukwekkende aanval van Quick-Step Floors af tijdens de tweede etappe in de Vuelta a España. De Belg kwam met iets minder dan twee kilometer te gaan op kop, versnelde en soleerde naar dagwinst én de rode leiderstrui.



Vooraf werd in en rond het peloton gesproken over waaiers. Dat zou roet in het eten kunnen gooien van de sprinters, die toch al zo weinig kansen zullen krijgen tijdens deze Vuelta, zo was de verwachting. Er kwam geen ontsnapping los en waaiers bleven ook uit. Lampaert: "Onderweg besloten we dat er tijdens de koers geen momenten waren waarop we een waaier konden vormen. Daarom hebben we gewacht met aanvallen tot de diepe finale. Niki (Terpstra, red.) ging vol met nog drie kilometer te gaan, toen kwam Alaphilippe, hadden we een gat en daarna was het mijn beurt."



"Ik hoorde 'go, go, go' in mijn oor. Ik weet dat ik een kilometer heel hard kan rijden. Ik ben er gewoon voor gegaan", haalt Lampaert terug in het flitsinterview. "Dit is waanzinnig. Ik besef het eigenlijk nog niet helemaal."