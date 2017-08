Nibali wint eerste bergetappe Vuelta in Andorra

17:29 – Vincenzo Nibali (hier op archiefbeeld) heeft de eerste bergetappe in de Vuelta a España gewonnen. De Italiaan versnelde in de laatste kilometer vanuit de groep met favorieten en won. Chris Froome, derde in de daguitslag, is de nieuwe drager van de leiderstrui, hij nam het rood over van de Belg Yves Lampaert.



Vanuit de start ging het meteen omhoog tijdens de derde etappe in de Vuelta. Vanuit Frankrijk ging de route door Spanje om uiteindelijk in Andorra te eindigen. Zoals verwacht was Thomas De Gendt een van de mannen die vroeg initiatief nam. De Belg kwam in een kopgroep van acht, met onder anderen Alexandre Geniez en Davide Villella.



Villella legde op de voorlaatste klim beslag op de bergtrui nadat De Gendt al was gelost vooraan. Toen was echter al duidelijk dat het een spel tussen de favorieten zou worden. Team Sky beukte traditioneel op kop en draaide daarmee de nek om van menig renner. Op de laatste klim van de dag moesten ook Wilco Kelderman en Steven Kruijswijk lossen en nam Froome zelf de touwtjes in handen met een demarrage. Froome had even daarvoor al op slinkse wijze twee bonificatieseconden gepakt bij de tussensprint.



Esteban Chaves was de enige die Froome kon volgen op de slotklim, waarna de twee samen de afdaling naar de finish begonnen. Fabio Aru en Romain Bardet vonden elkaar in de achtervolging en haalden de leiders terug, waarna bij het ingaan van de laatste kilometer ook Nibali, Tejay van Garderen, David de la Cruz, Domenico Pozzovivo en Nicolas Roche aan konden sluiten. Nibali zette kort daarna zijn beslissende versnelling in en kwam met een paar lengtes marge als eerste over de meet. De la Cruz werd tweede, Froome derde en Bardet vierde.



Kelderman en Kruijswijk zaten beide in een derde groep die op 1.14 van winnaar Nibali over de meet kwam. Froome heeft nu de leiding in het klassement in handen met een marge van twee seconden op De la Cruz. Ook Roche en Van Garderen hebben twee seconden achterstand op Froome. Nibali staat op tien seconden vijfde in het klassement.



Kelderman is na drie etappes de beste Nederlander in het klassement. Hij staat dertiende op 1.17 van Froome. Sam Oomen staat zeventiende op 1.32, Wout Poels 21ste op 1.45 en Kruijswijk 24ste op 1.54.