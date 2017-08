Trentin bezorgt Quick-Step tweede ritzege in Vuelta

17:46 – De Vuelta van Quick-Step Floors kan nu al niet meer stuk. Na zondag Yves Lampaert was het nu Matteo Trentin die aan het langste eind trok. Juan José Lobato was nog dichtbij voor LottoNL-Jumbo, maar werd nog achterhaald door de Italiaan.



Na zes kilometer reed de vlucht van de dag al weg. Stéphane Rossetto (Cofidis), Diego Rubio, Nicholas Schultz (beiden Caja Rural-Seguros RGA) en Juan Felipe Osorio (Manzana Postobon) gingen ten aanval en kregen na enige tijd nog het gezelschap van Johan Le Bon (FDJ). Hun voorsprong liep op tot maximaal zeven minuten, maar gezien de lengte van de etappe was dat geen probleem voor de sprintersploegen.



Op de enige klim van de dag besloot Rossetto er vandoor te gaan en alleen Rubio kon hem volgen. Samen reden ze hard door en wisten ze hun vlucht mooi te verlengen. Toch werden ze onherroepelijk gegrepen op een kilometer of acht van de streep.



In het draaien en keren in Tarragona was het lastig om een sprint te organiseren. Toch liep het treintje van Quick-Step alleraardigst. Lobato kwam goed de laatste bocht uit en zette aan. Alleen Trentin kon de sterke Spanjaard nog achterhalen. Tom van Asbroeck werd derde.