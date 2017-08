Pozzovivo tekent voor twee jaar bij Bahrain Merida

10:18 – Domenico Pozzovivo verlaat AG2R-La Mondiale na vijf seizoenen en komt de komende twee jaar uit voor Bahrain Merida. De 34-jarige Italiaan, die op dit moment koerst in de Vuelta a España, zal een belangrijke rol gaan spelen in grote rondes.



Na acht seizoenen op ProContinentaal niveau promoveerd Pozzovivo in 2013 naar de WorldTour door een contract te tekenen bij het Franse AG2R-La Mondiale. De Italiaan had het jaar ervoor nog een etappe gewonnen in de Ronde van Italië. Zijn grootste zege van dit jaar is de zesde etappe in de Ronde van Zwitserland.



Pozzovivo is de vijfde aanwinst van Bahrain Merida voor 2018. Eerder tekenden Gorka Izagirre (Movistar), Matej Mohorič (UAE Emirates), Kristijan Koren (Cannondale-Drapac) en de mountainbiker Hermann Pernsteiner (2019, Amplatz-BMC).