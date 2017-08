Bouhanni spurt naar zege in tweede rit Poitou Charentes

16:55 – Nacer Bouhanni (hier op archiefbeeld) heeft de tweede etappe in de Ronde van Poitou-Charentes gewonnen. De Fransman van Cofidis versloeg de winnaar van de eerste etappe in een sprint, Elia Viviani (Team Sky). Gisteren (dinsdag) waren de rollen nog omgedraaid en werd Bouhanni tweede.



De tweede etappe van de Ronde van Poitou-Charentes ging van Saint-Savinien-sur-Charente naar Roumazières-Loubert en was 185,7 kilometer lang. Nadat de vroege ontsnapping was gegrepen, ging Sylvain Chavanel in de absolute finale nog in de aanval, maar met die poging kon de ervaren man van Direct Energie niet een sprint voorkomen.



In de massaspurt die volgde bleek Bouhanni dus de rapste, voor Viviani. De Fransman Damien Touze van HP BTP-Auber93 werd derde achter de twee erkende spurtkanonnen. Er staan na vandaag nog drie etappe op het programma in de Franse meerdaagse, waaronder een individuele tijdrit van ruim twintig kilometer.