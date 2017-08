Lutsenko soleert naar dagzege op helse slothelling

17:48 – Alexey Lutsenko (hier op archiefbeeld) heeft de vijfde etappe in de Vuelta a España gewonnen. De Kazach van Astana soleerde vanuit de vroege ontsnapping naar de zege op een helse slothelling met een stijgingspercentagepiek van achttien procent. Merhawi Kudus ploeterde naar de tweede plaats. Chris Froome behield de leiding in het klassement.



De aanvalslustige renners in het peloton zullen de vijfde etappe zonder twijfel hebben gemarkeerd vooraf. Onderweg was het namelijk geen meter vlak, maar de beklimmingen waren niet te zwaar voor de alleskunnners. Een groep van zeventien renners vormden uiteindelijk, na een hevige strijd, de vroege ontsnapping van de dag. In die groep zaten twee Nederlanders: Jetse Bol van Manzana Postobon en Michel Kreder van Aqua Blue Sport.



Onderweg pakte Davide Villella bergpunten voor zijn bollentrui, maar bleef het verder bijzonder rustig. Pas op de voorlaatste klim van de dag begon het onrustig te worden in de kopgroep. Lutsenko en Marco Haller vonden elkaar in de spits van de koers. Kudus, Alexis Gougeard, Julian Alaphilippe en Marc Soler voerden samen de achtervolging aan.



Toen moest de slotklim nog komen, een helling van slechts 3,4 kilometer lang maar met een stijgingspercentagepiek van liefst achttien procent. Lutsenko liet Haller daar al vroeg staan en in de achtervolging bleek Kudus de beste klimmer. De Eritreër kwam niet meer bij Lutsenko, die solo over de finish kwam. Bol werd achtste. Hij had onderweg door de ruime voorsprong van zeven minuten nog even zicht op de rode trui, maar dat bleek onhaalbaar. Bol maakt wel een serieuze sprong in het klassement. Hij staat nu twintigste op 2.29 van leider Froome.



Op de slotklim kwam ook de strijd om het klassement los. Froome liet andermaal zien in puike conditie te zijn en ook Alberto Contador, die dit weekend nog last had van maagproblemen, was sterk. Samen met Michael Woods en Esteban Chaves kwamen zij als eerste over de meet van de klassementsfavorieten. De rest verloor tijd. Wilco Kelderman verloor slechts elf seconden op Froome, Steven Kruijswijk gaf 46 seconden toe.