Kruijswijk blijft kampen met verkoudheid, Kelderman tevreden

20:33 – Voor Steven Kruijswijk verloopt de Vuelta a España nog niet echt volgens wens. De renner van LottoNL-Jumbo heeft nog altijd last van een verkoudheid en verloor woensdag 46 seconden op leider Chris Froome. Kruijswijk staat op plaats 23 in het algemeen klassement met een achterstand van 2:42 minuten.



Kruijswijk zelf reageerde niet op de website van LottoNL-Jumbo na afloop van de vijfde etappe van de Ronde van Spanje. Ploegleider Grischa Niermann legt uit dat de Nederlander de favorieten niet kon volgen omdat hij nog altijd met een verkoudheid kampt. "Hij is niet honderd procent fit en dan wordt het heel lastig in deze zware rit. Bovendien ligt zo'n steile slotklim hem een stuk minder dan een langere en minder steile klim. We hebben alle vertrouwen in hem. We verwachten dat hij de komende dagen gaat aansterken."



Kelderman

Voor Wilco Kelderman verliep alles woensdag heel wat beter. De renner van Team Sunweb bezet nu de elfde plaats in het algemeen klassement. "Het was een relatief makkelijke dag met een explosief einde. Het team bracht me in de perfecte positie voor de slotklim en ik kon goed voorin blijven met Warren Barguil en Sam Oomen. Ik kon lange tijd met de favorieten mee en eindigde net achter de vijf beste jongens. Het was fijn om een goede dag en goede benen te hebben na de valpartij van gisteren", reageerde hij op de website van Team Sunweb.