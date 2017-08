Bol laat zich zien: "Was niet bezig met de leiderstrui"

23 augustus 2017 – Jetse Bol maakte woensdag indruk in de vijfde etappe van de Ronde van Spanje. De Nederlander van Manzana-Postobón kwam in Ermita de Santa Lucia als achtste over de streep. Hij had zelfs nog even zicht op de leiderstrui, maar uiteindelijk was het verschil met Chris Froome toch te klein.



Bol zat mee in de ontsnapping van de dag en dat was de reden dat hij een tijdje virtueel in de rode trui reed. Zelf heeft de 27-jarige Nederlander daar geen moment aandacht aan besteed. "Ik was niet bezig met het leider zijn. In de afdaling van de voorlaatste beklimming begon het 'linkeballen' tussen de koplopers en dat pakte niet zo goed voor mij uit. Maar ik ben tevreden met het resultaat, al was ik wel vertrokken met de bedoeling de rit proberen te winnen", vertelt hij aan het ANP.



Wel doet Bol zeer goede zaken in het algemeen klassement en stijgt hij naar de twintigste plaats. Bij Manzana-Postobón heeft de Nederlander een aflopend contract en ook andere ploegen zien de goede vorm van Bol in de Vuelta. "Ik moet wel zeggen dat ik niet per se weg hoef, maar zie wel of er nog interesse komt. Ik heb in het verleden al drie jaar in de WorldTour gereden, maar moet gelijk toevoegen dat ik in het eerste halve seizoen bij deze ploeg veel meer plezier heb gehad dan in die drie jaar ervoor", zo stelt hij.



Kreder

Net als Bol bevond ook Michel Kreder zich in de groep met vluchters. Hij kwam als elfde binnen in de vijfde etappe. "Het was een goede dag voor mij. In het begin kregen we niet meer dan drie minuten, maar later in de rit liep het nog wel op. Uiteindelijk waren er een paar aanvallen en toen werd het lastig voor mij. Ik heb tot de laatste klim gewacht en ben toen vol gas gaan rijden. Het was lastig, maar het was leuk om een keer in de ontsnapping te zitten", zegt de Nederlander op de website van zijn ploeg Aqua Blue Sport.