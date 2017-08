Vuelta-etappe 6: overleven sprinters op glooiend terrein?

10:18 – De zesde etappe in de Vuelta a España is interessant voor sprinters en aanvallers. Hoewel er weer genoeg klimwerk op de route ligt, nodigt het vlakke slot uit tot een sprint. Maar is er controle mogelijk met de weinige ploegen die belang hebben bij een sprint?



Tussen Villarreal en Sagunt ligt vandaag (donderdag) 204,4 kilometer. En in die 204,4 kilometer liggen vijf beklimmingen. Dat klinkt niet als een klusje voor de sprinters, maar met de weinige kansen die zij krijgen en het vlakke slot in ogenschouw, is deze zesde etappe best interssant voor de mannen met dikke dijen.



Het grootste probleem voor de sprinters is de laatste klim van de dag. Waar de eerste vier beklimmingen nog van de derde categorie zijn (en daarmee niet al te zwaar), daar is de laatste beklimming van de tweede categorie. Met nog 45 kilometer tot de meet komt het peloton aan de voet van die klim, 9,3 kilometer lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 5,1 procent. Daar kan de strijd om de dagzege losbarsten in een eventuele kopgroep, maar ook vanuit het peloton met een late aanval.



Hoewel de sprinters een kans zullen zien in deze etappe, is de kans vrij groot dat er een groep met aanvallers gaat strijden om de dagzege. Davide Villella heeft een doel gemaakt van de bergtrui en zal, mits fit genoeg, opnieuw in de aanval willen gaan op jacht naar nog meer punten. Rasaanvaller Thomas De Gendt zal hetzelfde doel hebben en ook wildcardploegen Aqua Blue Sport en Manzana Postobon zullen hun mannen meesturen.



De koers begint rond 12.30 uur, nadat er geneutraliseerd is gestart. De winnaar komt weer tussen 17.30 uur en 18.00 uur over de finish. Sporza en Eurosport brengen de koers live op tv, NOS voorziet met een livestream en op WielerUpdate.nl kunt u de koers volgen via een liveticker.