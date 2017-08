Contador lijkt op de goede weg: "Dit was duidelijk beter"

10:37 – Alberto Contador meldde begin deze week dat hij last had van maagproblemen. Woensdag wipte de Spanjaard ogenschijnlijk gemakkelijk omhoog bij de zware slothelling van etappe vijf en kwam met de beste klassementsrenners over de meet. "Dit was een stuk beter", zei Contador in Santa Lucia.



Maandag, in de eerste bergetappe, verloor Contador meteen 2,5 minuut. Een domper voor de Spanjaard die aan zijn laatste grote ronde bezig is. Daarna verklaarde Contador maagproblemen te hebbben, veroorzaakt door een virus. Contador: "Dit was duidelijk beter dan de afgelopen dagen. Toch, ik heb nog steeds veel werk te verzetten. Maar voor nu ben ik blij met het verloop van deze rit."



"Dit was een korte, explosieve aankomst. Wij hebben het gewicht van de koers niet hoeven dragen. Dit is daarom niet te vergelijken met de lange beklimmingen die nog komen gaan. Ik moet nu vooral zorgen dat ik goed herstel. Dit is een lange race, we kunnen hier niet te blij mee zijn. Maar het is wel een goed teken", sloot Contador positief af.