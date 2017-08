Enric Mas verlengt contract bij Quick-Step Floors

12:25 – Enric Mas reed donderdag de hele dag in de aanval tijdens de zesde etappe van de Vuelta a España, maar moest zijn meerdere erkennen in twee Polen. Een dag later is de Spanjaard opnieuw in het nieuws, dit keer omdat hij zijn contract bij Quick-Step Floors met een seizoen heeft verlengd.



Mas werd dit jaar prof bij Quick-Step Floors, dat hem overnam van opleidingsploeg Klein Constantia. Er staan nog geen profzeges op zijn palmares, maar de 22-jarige Mas won wel het jongerenklassement in de Ronde van Burgos dit jaar. Gisteren was Mas dicht bij een sensatie, maar bleken Tomasz Marczynski en Pawel Poljanski te snel in de sprint om de dagzege in de Vuelta.



Ploegbaas Patrick Lefevere heeft nu 21 renners vastgelegd voor 2018 bij Quick-Step Floors. Bij die 21 renners zitten twee Nederlanders. Sprinttalent Fabio Jakobsen wordt in Belgische dienst prof, Niki Terpstra gaat zijn zevende contractjaar in bij de ploeg. Ook de langere termijn ligt voor een groot deel vast. Renners als Bob Jungels, Fernando Gaviria en Philippe Gilbert tekenden meerjarige contracten. Lefevere heeft voor 2019 al vijftien namen op papier.



De nieuwe namen bij Quick-Step Floors in 2018 zijn Jhonatan Narvaez (Axeon Hagens Berman), Florian Sénéchal (Cofidis), Elia Viviani (Team Sky), Jakobsen (SEG Racing Academy) en Michael Mørkøv (Katusha-Alpecin). Daartegenover staat het vertrek van Matteo Trentin (Orica-Scott), Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), David De la Cruz (Team Sky), Julien Vermote (Dimension Data) en Daniel Martin (UAE Team Emirates).