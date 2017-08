Mohoric: "Ik wist dat ik in de afdaling een kans had"

18:28 – Matej Mohoric won vrijdag de zevende etappe in de Vuelta a España. Na een ritzege in de Ronde van Hainan is dit met afstand de grootste overwinning uit zijn loopbaan als profrenner. "Dit is waanzinnig", jubelde Mohoric na afloop in Cuenca.



Mohoric toonde al eerder deze ronde zijn aanvalslust. "Ik zat al een keer in de beslissende ontsnapping (in de vijfde etappe, red.) en werd toen vierde, terwijl de etappe me niet echt goed lag toen. Ik wist daarom dat het goed zit met mijn vorm", zei Mohoric na afloop van zijn gewonnen rit.



Bergop toonde Mohoric zich al sterk, maar in de afdaling van de slothelling reed hij definitief weg bij zijn medevluchters. Mohoric: "Ik heb onderweg zoveel mogelijk energie gespaard en daarna heb ik alles gegeven in de finale. Ik kan goed dalen, dus deze finale was perfect voor mij. Ik wist van te voren al dat ik daar een kans had om te winnen."