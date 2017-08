Team Sunweb zet Barguil uit Vuelta na negeren teamorders

10:32 – Team Sunweb heeft Warren Barguil uit de Vuelta gezet, zo laat de ploeg zaterdagochtend weten. Dat besluit werd genomen omdat de Fransman zich niet kan vinden in de teamorders. Barguil heeft in een gesprek aangegeven dat hij zichzelf niet als knecht ziet.



Het besluit wordt genomen nadat Barguil in de etappe van vrijdag weigerde op kopman Wilco Kelderman te wachten, die in de finale van de rit lek reed. Daarmee negeerde de 25-jarige Fransman de teamorders van zijn ploeg. In een gesprek liet Barguil vervolgens weten dat hij niet blij is met zijn rol bij Sunweb in de Vuelta.



Barguil stond op de dertiende plaats in het algemeen klassement, met een achterstand van 1:43 minuten op leider Chris Froome. Hij zal niet meer van start gaan in de achtste etappe. "Ik moet de Vuelta verlaten door een beslissing van mijn team. Ik voel me goed en heb goede benen. Ik zie mezelf in een andere rol en wil graag aanvallen in de bergen, zoals ik in de Tour de France deed. De Vuelta is een mooie koers en ik vind het jammer om nu naar huis te moeten, maar ik zal de beslissing van mijn ploeg moeten accepteren", zegt Barguil in een verklaring van Sunweb.



Barguil is bezig aan zijn laatste seizoen in dienst van Team Sunweb. Volgend seizoen zal hij namelijk gaan rijden voor het Franse Fortuneo-Oscaro.