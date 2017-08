Vuelta-etappe 8: lange aanloop naar spectaculair slot

10:37 – De achtste etappe van de Vuelta voert in 199,5 kilometer van Hellín naar Xorret del Catí. Een heuvelachtige rit met opnieuw een spectaculaire slotklim. Een etappe met goede kansen voor vluchters, hoewel het ook niet onwaarschijnlijk is dat de klassementsrenners om de zege zullen gaan strijden.



De lange rit begint zaterdag relatief rustig, met maar liefst een aanloop van zo'n honderd kilometer richting de eerste klim van de dag, die van de Puerto de Biar. Na een korte afdaling volgt dan de beklimming van de Puerto de Onil. Beide beklimmingen zijn overigens van de derde categorie.



Het venijn van deze rit zit hem in de staart. Op acht kilometer van de streep doemt namelijk de Alto Xorret del Catí op. De slopende klim van vijf kilometer begint vals plat, maar de steilste strook is maar liefst 18 procent. Pas wanneer de renners vlakbij de top komen, vlakt het iets af. Maar zelfs op dat punt blijft de klim oplopen met 7 procent. Nadat de top is bereikt volgt een afdaling van twee kilometer waarna de slotkilometer weer licht oploopt.

De laatste keer dat de Xorret del Catí in de Vuelta zat was in 2010. David Moncoutié ging er destijds met de zege vandoor. De achtste rit geeft dus opnieuw goede kansen voor de vluchters.



Zo zal Luis Leon Sanchez na zijn mislukte poging van donderdag gebrand zijn op succes. Daarnaast kan ook een uitspatting van één van de favorieten niet volledig uitgevlakt worden. Alberto Contador aast op ritwinst in zijn laatste Vuelta als prof en ook Chris Froome, Esteban Chaves en Fabio Aru lijken kanshebbers. Wout Poels heeft goede herinneringen aan de Xorret de Catí na zijn zege in de Ronde van Valencia vorig seizoen. Maar de vraag is of hij als knecht van Froome de ruimte zal krijgen van Team Sky.



De etappe begint rond 12.30 uur en de finish wordt verwacht tussen 17.25 en 18.00 uur. Op WielerUpdate.nl is de koers live te volgen via een liveticker. De live-uitzending van de NOS begint om 14.25 uur terwijl Sporza om 15.05 uur zal inschakelen. Eurosport zendt pas vanaf 17.00 uur uit.