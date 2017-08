Kelderman over vertrek Barguil: "Het is wel even lastig"

10:49 – Dat Team Sunweb na de zevende etappe in de Vuelta Espana zelf Warrren Barguil uit de ploeg zette wegens het negeren van de ploegorders, heeft voor veel discussie gezorgd. Kopman Wilco Kelderman wilde er na afloop van de achtste rit niet al te uitgebreid op ingaan.



"Het is wel even lastig, dit is niet normaal", zei de wielrenner van Sunweb na afloop van de achtste etappe in de Ronde van Spanje, de eerste zonder de Fransman. "Maar de wedstrijd gaat weer door, we doen gewoon wat op de planning stond."



Uiteindelijk verloor Kelderman zaterdag weer wat tijd op de toppers. Of het beter was gegaan met Barguil aan zijn zijde. "Dat weet ik niet. De jongens hebben ons (Kelderman en Sam Oomen, red.) perfect afgezet, we konden gelijk goed in het ritme komen. Het ging in een hard tempo en die slotklim was supersteil."