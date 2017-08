Kreder voelt zich goed: "Ga het zeker nog eens proberen"

11:07 – De kopgroep in de Vuelta Espana bevatte zaterdag twee Nederlanders: Michel Kreder en Daan Olivier. Die eerste kwam in de finale het beste voor de dag en reed uiteindelijk naar een knappe zesde plaats. Veel meer had er ook niet ingezeten, zo geeft de renner van Aqua Blue Sport zelf toe.



"Ik heb nog geprobeerd het gat met Julian Alaphilippe (ritwinnaar, red.) en Rafal Majka te dichten op de slotklim, maar dat lukte me niet", zegt hij op de ploegwebsite. "Vanaf de voet werd er volgas geklommen. Ik ben zo hard mogelijk omhoog gegaan en kon uiteindelijk nog sprinten in een groepje van vier. Het voelde goed en te verslaan en ik voel me ook nog goed. Ik ga het zeker nog eens proberen."



Even achter hem reed Olivier naar een elfde plek. "Het is knap wat hij vandaag heeft laten zien", zo vindt LottoNL-Jumbo ploegleider Grischa Niermann. "Zeker omdat hij lang uit de running is geweest. Daan is pas vier maanden terug in competitie en is de goede weg ingeslagen. Wat hij vandaag presteerde, is van goed niveau." Ondertussen moest Kruijswijk weer wat terrein prijsgeven in het algemeen klassement. "We blijven hoop houden dat hij hier doorheen komt."



Zelf zegt de klassementsman. "Ik kon nog steeds niet mee met de groep favorieten. Daar hield ik van tevoren rekening mee, maar het blijft balen. Door die verkoudheid trek ik mezelf iedere dag helemaal uit elkaar om überhaupt zo lang mogelijk mee te doen. Maandag tijdens de rustdag hoop ik goed te kunnen herstellen. Aan de hand daarvan gaan we vooruit kijken."