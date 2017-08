López wint titanenstrijd naar Calar Alto, Kelderman sterk

17:39 – Miguel Angel López (hier op archiefbeeld) heeft de titanenstrijd in de elfde etappe van de Vuelta a España in zijn voordeel beslist. De Colombiaan soleerde vanuit een groep met favorieten naar de dagzege op Calar Alto. Chris Froome verstevigde zijn rode leiderstrui door tweede te worden en ook Wilco Kelderman maakte een sterke indruk, hij werd vierde.



Het profiel van de elfde etappe in de Vuelta a España werd vooral gekenmerkt door de loodzware finale. In de laatste 42 kilometer ging het 27 kilometer omhoog, met daartussen een afdaling van zo'n vijftien kilometer. Na een onstuimig begin van de koers, wist een groep van veertien renners los te komen van het peloton. In die groep zat een erkende klimmer als Romain Bardet, maar ook de Nederlanders Lennard Hofstede en Antwan Tolhoek.



Toen er eenmaal geklommen moest worden in de finale, toonde Bardet zich direct de sterkste. Ondertussen had Orica-Scott het initiatief genomen in het peloton, waardoor de koplopers weinig ruimte kregen. Simon Yates en Darwin Atapuma reden naar de kop van de koers toe. Daar was Bardet overgebleven als vroege vluchter, waardoor er een kopgroep van drie man ontstond.



In de groep met favorieten ontstond op de slotklim een gevecht tussen de klassementsfavorieten. Franco Pellizotti hield het tempo hoog voor kopman Vincenzo Nibali, waarna Alberto Contador de eerste was die een versnelling liet zien. Kelderman zette zijn tanden in het hoge tempo en bleef er continu aanhangen. Mannen als Esteban Chaves, Nicolas Roche, Fabio Aru en David De la Cruz moesten passen en verloren tijd.



López bleek uiteindelijk de sterkste en soleerde in de laatste kilometer naar de zege. Froome, Nibali en Kelderman werden kort daarachter tweede, derde en vierde, maar deden goede zaken voor het klassement. Door het afhaken van Chaves en Roche staat Nibali na vandaag (donderdag) tweede in het klassement, op 1.19 van Froome. Kelderman staat op 2.37 vijfde.