Kelderman blij met goede vorm in regenachtige etappe

20:35 – Wilco Kelderman eindigde woensdag als vierde in de elfde etappe van de Ronde van Spanje. Daarmee stijgt de Nederlander van Team Sunweb naar de vijfde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op leider Chris Froome bedraagt 2.37 minuten.



Kelderman kende dus een sterke dag en was na afloop dan ook zeer tevreden. "Door het weer was de etappe wel lastiger. Het was koud en regenachtig, maar desondanks bleef iedereen gefocust", zegt hij op de website van Team Sunweb. "Het team bracht me goed naar voren toen we aan de beklimmingen begon. Ik bleek uiteindelijk in staat om de beste jongens te kunnen volgen en als vierde te eindigen. Daar ben ik heel blij mee."



Ook ploegleider Marc Reef was zeer tevreden. "Het ging in een heel hoog tempo vandaag en veel klassementsrenners moetsen lossen. Wilco kon gelukkig volgen en staat nu vijfde in het klassement. Het was een heel goede dag voor ons."