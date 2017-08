Dimension Data nog met vier renners na opgave Pauwels

13:16 – Dimension Data moet het in de overige etappes van de Ronde van Spanje doen met nog slechts vier renners. De ploeg meldt namelijk donderdag voor aanvang van de twaalfde etappe dat ook Serge Pauwels niet meer zal opstappen.



De 33-jarige Pauwels was al enkele dagen ziek en kwam in de elfde etappe als allerlaatste over de streep op 34 minuten van winnaar Miguel Angel López. Donderdag is besloten dat de Belg niet meer op zal stappen. Zaterdag eindigde Pauwels in de rit naar Xorret de Catí nog als vierde.



Doordat Pauwels niet meer van start gaat, houdt Dimension Data nog slechts vier renners over. Eerder al stapten Benjamin King, Youcef Reguigui, Nick Dougall en Merhawi Kudus af.