Belkov onderneemt geen stappen tegen duwer

10:55 – Maxim Belkov werd donderdag tijdens de twaalfde etappe van de Vuelta a España omvergeduwd door een toeschouwer. Zijn eerste reactie: bizar. Maar nu duidelijk is geworden dat de man een verstandelijke beperking heeft, onderneemt de Rus geen stappen tegen hem.



"Ik werd omvergeduwd door een 'fan'. Dat is buitensporig en heeft niets met sport te maken", zo liet Belkov direct na de etappe weten op Facebook. Toen was nog niet duidelijk wie de man was. Er verschenen verschillende video's van het incident op sociale media, waarna de meningen niet mals waren.



Een dag later verklaren Team Katusha-Alpecin en Belkov dat ze meer informatie hebben ontvangen van de organsatie. Het blijkt om een man te gaan met een verstandelijke beperking. Belkov: "Dat is voor mij meer dan genoeg reden om geen verdere stappen te ondernemen. Ik hoop wel dat dit incident aangeeft dat je van renners af moet blijven. Wielrennen is een toegankelijke sport en dat moeten we zo houden."