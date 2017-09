Fraile valt ziek uit, Dimension Data nog met drie over

16:29 – Omar Fraile heeft de Vuelta a España moeten verlaten. De Spanjaard werd donderdag nog tweede achter de Pool Tomasz Marczynski, maar had het vrijdag zichtbaar moeilijk. Zijn ploeg Dimension Data, dat nu nog met drie renners over is, meldt dat Fraile ziek is geworden.



Na zijn tweede plaats in de twaalfde etappe, bungelde Fraile vrijdag de hele dag achter het peloton. De Spanjaard moest zelfs overgeven op de fiets. Na lang zwoegen in de zinderende hitte van Zuid-Sapnje besloot de zieke Fraile op te geven.



Na Benjamin King (etappe drie), Youcef Reguigui (etappe vijf), Nick Dougall (etappe zes), Merhawi Kudus (etappe zeven) en Serge Pauwels (etappe twaalf) is Fraile de zesde uitvaller bij Dimension Data. Fraile won de afgelopen twee jaar het bergklassement in de Ronde van Spanje.