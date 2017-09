Trentin rondt weer af: "Ik moest wel winnen na al dat werk"

18:22 – Matteo Trentin zag zijn ploeg Quick-Step Floors de hele dag op kop rijden om hem in een zo goed mogelijke positie af te leveren in de finale. De Italiaan maakte zijn favorietenrol waar en spurtte in Tomares naar zijn derde ritzege van deze Vuelta a España. "Ik moest wel winnen na al dat werk", zei Trentin na afloop.



Voor de etappe zei Trentin nog dat de aankomst in Tomares hem niet echt ligt. "Maar natuurlijk gaan ik het toch proberen. We gaan voor de sprint vandaag", aldus Trentin bij de start in Coín. En dus reed Quick-Step Floors de hele dag op kop in het peloton. De vroege vlucht maakte zo geen schijn van kans en in de absolute finale zorgden Bob Jungels en Julian Alaphilippe ervoor dat een late aanval ook geen zin had. Trentin rekende daarna met overmacht af met zijn eigen voorspelling en won.



Trentin: "Mijn ploeggenoten hebben het geweldig gedaan. En als ze de hele dag zo hard voor je werken, dan moet je het ook afmaken. Ik had nooit verwacht drie etappes te kunnen winnen in deze ronde. Dit is geweldig. En we kunnen nog meer winnen als ploeg."



Trentin won zelf drie etappes: de vierde, tiende en dertiende. Quick-Step Floors won daarnaast met Yves Lampaert en Julian Alaphilippe ook etappe twee en etappe acht. Een totaal van vijf ritzeges op dertien etappes.