Oomen stapt wegens ziekte af in Ronde van Spanje

15:01 – Sam Oomen heeft de Ronde van Spanje moeten verlaten. De Nederlander van Team Sunweb werd in de nacht van vrijdag op zaterdag ziek. Hij verscheen nog wel aan de start, maar kneep met nog 98 kilometer te gaan toch in de remmen.



Oomen was bezig aan een zeer goede Vuelta. De 22-jarige Nederlander stond dertiende in het algemeen klassement met een achterstand van 4.48 op leider Chris Froome. Daarnaast is het ook een flinke tegenvaller voor Wilco Kelderman, die vierde staat in het klassement. Oomen was één van zijn belangrijkste helpers.



Oomen is de derde renner van Team Sunweb die uitvalt. Eerder werd Warren Barguil wegens disciplinaire redenen naar huis gestuurd. Lennard Hofstede stapte in de twaalfde etappe ziek af.