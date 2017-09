Majka geniet van zege: "Nu had ik de benen en de motivatie"

19:40 – Rafal Majka stond enkele dagen eerder op het punt om op te geven in de Ronde van Spanje, maar hield toch vol. In de veertiende etappe soleerde de Pool van Bora-Hansgrohe naar de zege. Daarmee pakt hij zijn eerste overwinning in de Vuelta ooit.



"Ik voel me heel goed. Ik kwam hier voor het klassement, maar toen werd ik ziek. Ik was bijna naar huis gegaan", aldus Majka in het flitsinterview na afloop. "Ik ben ontzettend blij. Niet omdat ik win, maar vooral voor mijn teamgenoten. Ze hebben fantastisch werk verricht. Ze vertrouwden op mij en ik ben blij dat het gelukt is. Ik had veel vertrouwen vandaag."



Majka maakte zaterdag samen met teamgenoot Patrick Konrad deel uit van de kopgroep. "Ik had goede benen vandaag en Konrad heeft het geweldig gedaan. Toen ik zag dat Rui Costa het moeilijk had, ging ik ervandoor. Op tien kilometer van de streep werd het een tijdrit voor mij", vervolgt Majka, die zin heeft in de derde week van de Vuelta. "Iedereen weet dat dat een lastige week is. Maar nu heb ik de benen en de motivatie. Ik ga zeker proberen om nog een rit te winnen."