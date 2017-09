Kelderman op plek drie: "Het was een perfecte dag"

19:53 – Wilco Kelderman kende een zeer goede dag in de veertiende etappe van de Ronde van Spanje. De Nederlander van Team Sunweb kwam goed mee in de groep met favorieten en steeg door het tijdverlies van Esteban Chaves naar de derde plaats in het algemeen klassement.



De dag begon niet al te best voor Kelderman en Sunweb. De Nederlander verloor namelijk een belangrijke helper omdat de zieke Sam Oomen moest afstappen. "Het was geen geweldige start daardoor. Het was door die situatie nogal hectisch en moeilijk om te focussen. Hij heeft me enorm goed geholpen en dit is een grote teleurstelling. Maar we blijven vechten voor een goed resultaat", aldus Kelderman op de website van zijn ploeg.



Het tweede deel van de etappe verliep juist ontzettend goed. Kelderman kwam namelijk samen met Vincenzo Nibali en leider Chris Froome over de finish en steeg daardoor een plekje in het klassement. "Het team bracht me in goede positie voor de laatste klim. Toen de andere klassementsrenners gingen aanvallen, heb ik gewoon in mijn eigen tempo gereden. Ik kwam altijd weer bij de groep dus dat was goed. Het was een perfecte dag. Ik had goede benen en ben blij om bij de beste drie te horen", besloot hij.