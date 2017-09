Fitte en gretige Van der Poel: "Wil het hele seizoen winnen"

16:15 – Mathieu van der Poel kent een soepele aanloop op het komende crossseizoen. Waar de Nederlander vorig jaar nog een zware knie-operatie moest ondergaan in de voorbereiding, daar heeft hij dit jaar een vol programma af kunnen werken. "Ik wil een heel seizoen op een hoog niveau rijden en zoveel mogelijk wedstrijden winnen", aldus een gretige Van der Poel.



Vandaag (maandag) stelde Beobank-Corendon in Antwerpen haar ploeg voor. Van der Poel - de absolute kopman van het team - won vorig seizoen 22 crossen, maakte daarna indruk op de weg met winst in Dwars door het Hageland, ritwinst in de Ronde van België en eindwinst in Boucles de la Mayenne én deed het goed op de mountainbike. Op dikke banden snelde Van der Poel onder meer naar een tweede plaats in de wereldbeker van Albstadt.



"Door de goede prestaties op de mountainbike hebben we de planning een beetje omgegooid. Door het drukke programma kreeg ik even een terugslag, maar erg was dat zeker niet. Daar word je sterker van en je leert je limieten pas kennen als je er op botst", zegt Van der Poel op de website van zijn ploeg.



Van der Poels doelen voor dit seizoen zijn kristalhelder: elke week meedoen om winst en natuurlijk het WK in Valkenburg. Van der Poel: "Het is nog ver weg, maar uiteraard is het wereldkampioenschap in eigen land iets waar ik hard naar uitkijk."