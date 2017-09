UCI reageert op uitzending Stade 2: "Onze testen werken"

16:37 – De UCI (de Internationale WielerUnie) zegt dat haar testen om op mechanische doping te controleren waterdicht zijn. Daarmee reageert de bond op een uitzending van het Franse Stade 2 waarin de doeltreffendheid van de UCI-methodes onder vuur wordt genomen.



De UCI benadrukt dat onder leiding van Brian Cookson (foto) een forse investering is gedaan om te testen op mechanische doping. Zo zijn er ruim 40.000 testen uitgevoerd en zijn er officiële regels opgesteld. De UCI zegt ook dat haar methodes effectief zijn. Er wordt gebruik gemaakt van een magneet en software op tablets die kunnen aantonen of er wel of geen sprake is van mechanische doping in een fiets.



Stade 2 neemt juist die methode onder vuur. In een uitzending wordt uiteengezet dat de test gemakkelijk te omzeilen is. Bijvoorbeeld met een iets dikker frame. Daarnaast kunnen bepaalde metalen een valse melding geven, waardoor volgens experts moeilijk aan te tonen is of er sprake is van mechanische doping.



De UCI beroept zich op een Amerikaans onderzoek waaruit zou blijken dat de methodes die de UCI gebruikt waterdicht zijn. "Belangrijk is dat de methodes worden toegepast door goed getraind personeel. De mensen in de reportage hebben duidelijk geen training gehad. Daarom hebben wij ze die training aangeboden", schuift de UCI in haar verklaring.



Incidenteel maakt de UCI ook gebruik van warmtedetectie en röntgenapperatuur in de strijd tegen mechanische doping. Die methodes hebben echter andere nadelen. Zo is warmtedetectie alleen effectief als een motortje in een fiets in actie is. Röntgenapperatuur is lastig in gebruik.