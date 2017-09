Bouwman baalt van mislopen zege: "Aankomst lag me goed"

0:07 – LottoNL-Jumbo was vrijdag goed vertegenwoordigd in de negentiende etappe van de Vuelta a España. Aanvankelijk zaten Floris De Tier en Juan José Lobato mee in de ontsnapping en later kwamen ook Antwan Tolhoek en Koen Bouwman aansluiten. De Belg Thomas De Gendt ging er uiteindelijk met de zege vandoor.



Bouwman was op plek tien de beste Nederlander in de daguitslag. Toch baalde hij dat er niet meer in zat nadat hij aan wist te sluiten bij de groep vluchters. "Het beste was er toen af bij mij. Ik had geen superdag en kwam op de slotklim tekort. Ik baal ervan, want deze vlakke aankomst lag me goed na een lastige finale", blikt hij terug op de website van LottoNL-Jumbo.



De Belg Floris De Tier wist iets langer bij de kopgroep te blijven en werd uiteindelijk vijfde. "Het was een zware rit. Ik kon me op de laatste klim goed handhaven en in de afdaling terugkeren. Het was vervolgens een sprint van stervende zwanen. Ik finishte als vijfde. Na een zesde plaats in de zevende rit, ben ik daar blij mee als debutant. Ik had echter vandaag gehoopt op een podiumplaats."