Groenewegen slaat toe met ritwinst in Groot-Brittannië

16:26 – Dylan Groenewegen heeft de zevende etappe in de Ronde van Groot-Brittannië op zijn palmares bijgeschreven. De Nederlander van LottoNL-Jumbo toonde zich in een felbetwiste rit naar Cheltenham de sterkste in de eindsprint. Na een geaccidenteerde finale versloeg hij uiteindelijk Caleb Ewan en Brenton Jones met een sterk eindschot. De leiderstrui hangt met nog één rit te gaan nog steeds om de schouders van Lars Boom.



Op dag zeven kreeg het peloton in Groot-Brittannië een 185 kilometer lange rit met de nodige hoogteverschillen voor de kiezen. Na een snelle openingsfase, waarin LottoNL-Jumbo de controle nam, formeerde zicheen kopgroep van zes. Gardias, Van Hoff en Power kregen al snel gezelschap van Scott, Oswian en Downing en verzamelden vijf minuten aan voorsprong. Met de finale op komst trokken Gijs Van Hoecke en Primoz Roglic het peloton in gang, om zo de belangen van leider Lars Boom te verdedigen.



Ze kwamen snel dichterbij, totdat de koers op de tweede beklimming van de dag ontplofte. Kwiatkowski, Dillier, Dowsett, Mullen en Hollenstein gooiden de knuppel in het hoenderhok met een achtervolgende groep. Het peloton liet deze renners niet gaan en greep zowel de koplopers als achtervolgers weer bij de kladden. Dit was voor Tony Martin het teken om er op 35 kilometer van de meet alleen vandoor te gaan. Der Pantzerwagen legde zich plat op de machine, verzamelde twintig seconden voorsprong, maar hield uiteindelijk geen stand.



Hierdoor kwam het allemaal op de beklimming van Cleeve Hill aan. Op de top ging Boasson Hagen met drie vluchtmakkers op de pedalen staan, maar ook deze poging was tevergeefs. Hierdoor werd het uiteindelijk toch 'gewoon' sprinten in de straten van Cheltenham. In die sprint trok Dylan Groenewegen aan het langste eind. Het betekent voor de Nederlander de eerste zege na zijn grootse triomf in Parijs op de slotdag van de Tour de France. Met nog één etappe te gaan leidt zijn ploeggenoot Lars Boom in het klassement, met acht tellen op Stefan Küng en negen op ploeggenoot Victor Campenaerts.