Contador imponeert met laatste eresaluut op de Angliru

17:59 – Alberto Contador heeft zijn succesvolle wielercarrière in stijl afgesloten met een schitterende winst in de twintigste Vuelta-etappe. Tijdens de beklimming van de verschroeiende Angliru stond er geen enkele maat op El Pistolero, die in de afdaling van de Cordal al aanviel en vervolgens glorieus standhield. Chris Froome is na het overleven van de Angliru akelig dichtbij het realiseren van zijn unieke Tour-Vuelta dubbel. Hij werd derde in de rituitslag, achter ploegmaat Poels, en verzekert zijn daarmee van eindwinst. Wilco Kelderman verloor zijn podiumplek en zakte naar plek vijf in de eindrangschikking.



Dit droomafscheid betekent voor Contador nog één laatste eresaluut aan het eind van een toch al schitterende loopbaan. Tijdens zijn laatste Vuelta was El Pistolero dagelijks in de vuurlinie te vinden, maar hij bleek vandaag nog lang niet door zijn kogels heen te zijn. Samen met ploegmaat Jarlison Pantano vertrok hij in de afzink van de Cordal, om vervolgens alles en iedereen achter te laten op de Angliru. Het Sky-duo Froome en Poels kwam in de loeisteile stolkiloters nog dichtbij, maar ook zij moesten buigen voor de ontekende Spanjaard.



Oorlog vanaf het vertrek in verregende rit

Na een slijtageslag van drie weken moest het peloton vandaag nog eenmaal alle zeilen bijzetten in een korte en daardoor explosieve etappe. In hondenweer regende het meteen demarrages, waardoor het tempo moordend hoog lag. Na talloze pogingen hadden de gebroeders Yates succes. Zij zetten een aanval met achttien man op poten, met daarbij grote namen als Romain Bardet, Rui Costa en Nicolas Roche. Dit elitegroepje rook een kans op ritwinst, al was dit buiten de mannen van Trek-Segafredo gerekend. Alberto Contador had vanaf het vertrek zichtbaar zijn zinnen op ritwinst gezet.



Hierdoor begonnen de koplopers uiteindelijk maar met anderhalve minuut voorsprong aan de eerste beklimming van de dag, de Alto de la Cobertoria. Hier hielden de klassementsfavorieten zich nog koest, al waren de problemen in de natte afdaling groter. Zo werden Aru en Ángel Lopez namens Astana gelost en .iet ook Ilnur Zakarin zich even verrassen. De Rus kwam nog wel terug aansluiten en verzekerde zich aan het eind van de dag zelfs van het eindpodium.



Contador en Sky imponeren, Kelderman verliest

Na verdere afmatting op de Cordal, volgde de echte eerste chaos in de daaropvolgende afdaling. Een val van Soler liet al zien dat het natte wegdek spekglad was, hetgeen pijnlijk duidelijk werd met schuivers van De la Cruz en Nibali. De Italiaan kon snel weer aansluiten, maar de Spanjaard moest de strijd staken. In diezelfde afdaling koos een andere Spanjaar, ene Contador, juist voor de aanval. Hij kreeg steun van ploegmaat Pantano, landgenoot Enric Mas en begon zodoende met veertig seconden voorgift aan de Angliru. Dit was voor Sunweb en Sky reden genoeg om de achtervolging in te zetten, maar wat ze ook proberen: Contador zagen ze niet meer terug. Hij reed alle medevluchters uit het wiel, hield glorieus stand en sleepte zijn droomafscheid binnen.



Bij de klassementsmannen bleef het lange tijd een gesloten alfvalkoers, al ontplofte alles in de steile slotkilometers. Kruijswijk viel als eerste aan, maar hij kwam zichzelf al snel tegen. Op het moment dat Nibali kraakte, plaatste Froome vervoglens zijn ultieme aanval. Poels imponeerde en kon als enige mee. Hij leek zelfs sterker dan zijn kopman, maar mocht deze niet achter laten. Het duo strandde uiteindelijk op zeventien tellen van Contador. Wilco Kelderman kende minder succes. Hij moest in de slotfase passen en zag daardoor zowel Zakarin als ook Contador, die het eindpodium nipt mist, over zich heen komen. Het zal de Spanjaard echter een zorg zijn: deze dag gaat vooral de geschiedenisboeken in als een glorieus afscheid van een groot sportman.