Contador: "Mooier einde van mijn carrière bestaat niet"

19:18 – Alberto Contador zorgde zaterdag voor een prachtig einde van zijn wielercarrière door in de twintigste etappe van de Ronde van Spanje op de Angliru te winnen. De renner van Trek-Segafredo viel in de afdaling van de Cordal aan het hield vervolgens stand.



Contador was na afloop van de laatste bergetappe uit zijn loopbaan natuurlijk zeer tevreden. "Dit was een fantastische finale. Een mooier einde van mijn carrière bestaat er eigenlijk niet", aldus de Spanjaard in een eerste reactie na afloop van de etappe. "Ik heb alles gegeven. Vanochtend had ik al het idee dat dit mijn dag ging worden. Er was geen beter moment dan dit voor een afscheidsoverwinning."



De bergrit van zaterdag was de laatste in de Vuelta en dus de laatste kans voor Contador op een zege in een bergetappe. "Voor het begin van de rit voelde ik die spanning wel. Ik had me geen betere manier kunnen bedenken om over de finish te komen dan dit. De steun van het publiek gaf me kippenvel. Het was een heel mooie dag", besloot hij.