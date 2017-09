Kelderman verliest plek drie: "Gemengde gevoelens"

0:26 – Wilco Kelderman verloor in de twintigste etappe van de Ronde van Spanje tijd en zakte daardoor van plek drie naar plek vijf in het algemeen klassement. Toch is de Nederlander van Team Sunweb, die als achtste over de streep kwam, niet helemaal ontevreden.



"Ik hou gemengde gevoelens over aan deze rit", liet Kelderman na afloop weten op de website van Team Sunweb. "Het was op de laatste klim echt een gevecht tussen de klassementsrenners en de anderen waren gewoon sterker. Ik wist lange tijd nog wel te volgen, maar raakte uiteindelijk toch achterop."



Over het geheel gezien houdt Kelderman een goed gevoel over aan de Vuelta. "Ik ben blij met het resultaat. Vooraf had ik zeker getekend voor een vijfde plek in het algemeen klassement. Mijn ploeggenoten hebben het vandaag geweldig gedaan en gaven met het vertrouwen dat ik nodig had om te blijven gaan", besloot hij.