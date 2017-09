Froome heeft gedroomde dubbel binnen: "Fantastisch"

9:06 – Chris Froome heeft zijn gedroomde dubbel, het winnen van de Tour de France én de Vuelta a España in één jaar, zo goed als binnen. De Brit veroverde op dag drie de rode leiderstrui, won onderweg nog twee etappes en hield gisteren (zaterdag) stand op de Alto de l'Angliru. "Dit is een opluchting, de Angliru is zo zwaar", zei Froome na afloop.



"Dit is een fantastisch gevoel. Dit voelde als de zwaarste grote ronde die ook heb gereden. De ploeg heeft me geweldig gesteund. Dat betekent veel voor me, ik moet ze allemaal bedanken. Elke dag gebeurde er weer iets. Ik heb goede dagen gehad, maar ben ook gevallen. Het was een waanzinnige achtbaan en ben opgelucht dat het is gelukt", haalde Froome terug op de top van de Angliru.



Sinds 1995 wordt de Ronde van Spanje in augustus verreden (in plaats van april). Sindsdien lukte het geen renner de Tour de France én de Vuelta te winnen. Daarmee is Froome dus de eerste. Jacques Anquetil (1963) en Bernard Hinault (1978) flikten het kunstje al eens in de oude programmering.



De twintigste etappe werd gewonnen door Alberto Contador. Froome: "Ik wil hem feliciteren met de manier waarop hij het heeft afgemaakt. Dit is zo'n zware klim. Een geweldige manier voor hem om zijn carrière af te sluiten. Hij was gewoon te sterk voor ons."