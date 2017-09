Vuelta-etappe 21: vlak slotakkoord naar Madrid

9:23 – Chris Froome zal de 72ste Vuelta a España gaan winnen, de strijd om het klassement is gestreden. Op deze laatste dag van de laatste grote van het jaar gaat het enkel nog om de dagzege in Madrid. Het meest waarschijnlijke verdict is een massaspurt, maar in de Vuelta is niets zeker.

De laatste etappe van de Vuelta is ruim 117 kilometer lang en volledig vlak. De strijd om de klassementen is gestreden. Davide Villella zal het bergklassement winnen en Chris Froome neemt, naast de rode trui, ook de groene puntentrui mee naar huis én hij zal het combinatieklassement winnen. Wat overblijft is de strijd om de laatste dagzege.



Het peloton zal aan het begin van de avond over de lokale ronde door Madrid jagen. Daar is een sprint waarschijnlijk, maar het veld met topspurters is dun - en dus kan ook een late aanval lonen. Magnus Cort won vorig jaar nog twee ritten, maar is deze Vuelta minder goed in vorm. Matteo Trentin won dit jaar al drie ritten en mag daarom een van de grote favorieten worden genoemd om ook de laatste dagzege mee naar huis te nemen. Andere kandidaten: Edward Theuns, Juan José Lobato, Sacha Modolo, Tom Van Asbroeck en Søren Kragh Andersen.



De 21ste en laatste etappe begint in de namiddag, rond de klok van 17.00 uur. De finish van de etappe is tussen 20.00 uur en 20.45 uur. Sporza en Eurosport brengen de koers live op tv. WielerUpdate.nl houdt ook op deze slotdag een liveblog bij met daarin de ontwikkelingen in de koers.