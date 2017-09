Zakarin grijpt podium op Angliru: "Blij en helemaal stuk"

11:07 – Wilco Kelderman verloor zijn podiumplaats in de Vuelta a España zaterdag op de Alto de l'Angliru aan Ilnur Zakarin. In de laatste kilometers van de loodzware klim, waar de aankomst bergop lag, snelde de Rus weg bij de Nederlander. "Ik ben heel blij en voel me goed, maar ik ben helemaal kapot", vertelde Zakarin.



Zakarin versnelde in de laatste kilometers, waarna Kelderman geen antwoord had. "Een late aanval was de beste tactiek voor mij. Het had geen zin om Froome eerder aan te allen op de Alto de Hazallanas omdat we allemaal de zware etappe van gisteren (vrijdag, red.) nog voelden. Daarna was de timing van mijn aanval perfect, denk ik. Ik ken de Angliru goed en ik weet hoe gevaarlijk de klim kan zijn. Het bleek de juiste beslissing om laat aan te vallen", haalde Zakarin na de etappe terug.



Ook Alberto Contador wipte nog over de Nederlander heen in het klassement. Achter de aanstaande eindwinnaar Chris Froome, runner-up Vincenzo Nibali, Zakarin en Contador zal Kelderman als vijfde eindigen in het klassement van deze Vuelta. Voor Zakarin is het zijn eerste podiumplaats in een grote ronde, eerder dit jaar werd hij al vijfde in de Giro d'Italia.