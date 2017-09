12:15 – Vincenzo Nibali moet genoegen nemen met de tweede plaats in het eindklassement van de Vuelta a España, die vandaag (zondag) wordt afgesloten. De Italiaan moest zaterdag op de Alto de l'Angliru een gevecht leveren om zijn podiumplaats te behouden. Nibali: "Ik ben blij dat ik de tweede plek kon verdedigen."



"Het regende de hele dag en de wegen waren erg glad. Tot de laatste klim hebben we geweldig verdedigd, met dank aan Franco Pellizotti. Op de slotklim moest ik het zelf doen", haalde Nibali na afloop terug. Nibali raakte op achterstand op de Alto de l'Angliru, maar hield genoeg marge over op Ilnur Zakarin en Alberto Contador om zijn tweede plaats in het klassement te behouden.



Nibali vervolgt: "Mijn ploeggenoten hebben het geweldig gedaan. Zonder Franco Pellizotti weet ik niet of het gelukt was." Pellizotti sleurde bergop kilometerslang op kop voor zijn kopman bij Bahrain Merida. Pellizotti: "Ik heb alles gegeven. Het zou verschrikkelijk zijn om na drie weken nog het podium te verspelen. Na de derde plaats in de Giro, is dit zijn tweede podiumplaats dit jaar in een grote ronde. Dat bewijst dat we het goed gedaan hebben."