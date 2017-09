Sterke Boom wint Tour of Brittain, ondanks zege Hagen

16:53 – Lars Boom heeft op sterke wijze de eindzege in de Tour of Brittain behouden. In de slotrit werd hij nog aangevallen door zijn naaste belagers, maar hij controleerde bijna alles. Edvald Boasson Hagen wist nog wel de rit te winnen, maar dat was niet genoeg om de renner van LottoNL-Jumbo van zijn troon te stoten.



Vanaf de start werd het al duidelijk dat Lars Boom de eindzege niet cadeau zou krijgen. Veel nog goed geklasseerde renners vielen aan en op het eerste klimmetje van de dag viel het peloton al in stukken uiteen. Een groep van ongeveer vijftig man met daarin onder andere Boom, Stefan Küng, Michal Kwiatkowski en Edvald Boasson Hagen. Ook sprinters als Fernando Gaviria, Elia Viviani en Alexander Kristoff waren present.



Al snel werd duidelijk dat de achtervolgers niet meer terug zouden keren en dus kon er voorin gevochten worden om de rit- en de eindzege. Bij de tussensprints meldde Boasson Hagen, maar doordat ook Boom goed meedeed, liep de Noor niet heel veel in. Uiteindelijk reed de zeer actieve Gorka Izaggire samen met Mark Stewart weg. De twee kregen echter nooit heel veel ruimte en dus was een sprint van de groep in de starten van Cardiff onvermijdelijk. Na de laatste tussensprint kwam er nog wel een korte aanval van Hagen, maar Boom controleerde deze zelf.



Sky zag dat Boom aanvallen weinig nu had en trok vervolgens de sprint aan voor Viviani. Hagen gooide toch nog een keer alles er tegenaan. In de bochtige en natte finale bleef hij net uit de greep van het mini-peloton, maar het was niet genoeg om Boom van de troon te stoten.