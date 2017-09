Duyn blijft bij Veranda's Willems: "Heel tevreden"

21:19 – Huub Duyn koerst ook de komende jaren voor Veranda's Willems - Crelan, zo is maandag bekendgemaakt. De 33-jarige Nederlander is bezig aan een goed jaar in dienst van de Belgische equipe. Duyn boekte afgelopen zomer op het roemruchte racecircuit Nürburgring in Rad am Ring zijn eerste profzege.



"Ik ben ontzettend tevreden dat ik twee jaar heb kunnen bijtekenen", aldus Duyn op de website van zijn team. "Het is een ploeg met een duidelijke visie en die deze ook nastreeft. Hier kan ik me zeker in vinden en voel me dan ook goed in deze ploeg. Ik ben tijdens heel wat wedstrijden voor mijn eigen kans mogen gaan. Dat je als renner deze vrijheid krijgt, is toch een teken dat ze in je geloven."



"Afgelopen seizoen heb ik mogen proeven aan de Vlaamse klassiekers, wat toch naar meer smaakt", vervolgt Duyn. "Ik zie het als een uitdaging om Wout Van Aert en Stijn Devolder volgend seizoen zo lang mogelijk bij te staan tijdens deze wedstrijden. Verder hoop ik, zoals dit seizoen, af en toe de kans te krijgen in de andere wedstrijden. Verder was ook de goede omkadering een doorslaggevende factor."