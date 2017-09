Tweede rit Ronde van Denemarken gestaakt door slecht weer

16:01 – De tweede etappe van de PostNord Danmark Rundt 2017 is gestaakt vanwege de slechte weersomstandigheden. In eerste instantie werd de rit tijdelijk geneutraliseerd en vijftien kilometer ingekort, maar de organisatie besloot kort daarna om toch de hele etappe af te blazen.



Tijdens de etappe naar Odense hadden de renners vanaf de start te maken met enorm slechte weersomstandigheden. Vanwege de harde windstoten werd het later op de dag te gevaarlijk om nog door te gaan. Door de storm en de regen vielen over de hele dag al meerdere renners uit. Na negentig kilometer besloot de organisatie dat het genoeg was en werd de rit gestaakt.



De Deen Casper Pedersen blijft dus ook na vandaag in het bezit van de leiderstrui nadat hij dinsdag zegevierde in de eerste etappe.





Foto: Twitter Cofidis