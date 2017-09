BMC jaagt met erkende kleppers op nieuwe wereldtitel

12:02 – BMC is ook dit jaar weer een van de grote favorieten om wereldkampioen ploegentijdrit te worden. De Amerikaanse formatie met Zwitserse roots komt zondag met erkende specialisten als Rohan Dennis en Stefan Küng aan de start. BMC werd in 2014 en 2015 wereldkampioen en werd vorig jaar verslagen door Quick-Step Floors.



Dennis, Küng, Manuel Quinziato en Daniel Oss waren erbij toen BMC in 2015 voor het laatst wereldkampioen werd, en toen de ploeg vorig jaar in Doha tweede werd achter Quick-Step Floors. Dit jaar wordt de ploeg gecompleteerd door Silvan Dillier en Miles Scotson. Tejay van Garderen en Joey Rosskopf zijn de reserves.



Het doel van BMC is kristalhelder: voor de derde keer wereldkampioen worden. Dat doel heeft ook Team Sky, zo maakte de ploeg woensdag openbaar. Sky start met mannen als Michal Kwiatkowski, Chris Froome en Geraint Thomas. Ook Movistar en Team Katusha-Alpecin hebben hun selecties intussen rond.



Movistar start met Jonathan Castroviejo, Alex Dowsett, Jasha Sütterlin, Gorka Izagirre, Imanol Erviti en Andrey Amador. Team Katsuha-Alpecin gaat voor een goed resultaat met wereldkampioen tijdrijden Tony Martin, Reto Hollenstein, Alexander Kristoff, Tiago Machado, Michael Mørkøv en Nils Politt.